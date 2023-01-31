Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных «мин-бабочек»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью реактивной артиллерии применяли в ходе боевых действий на востоке страны противопехотные мины, известные как «Лепестки» или «мины-бабочки». Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch.

«Есть основания полагать, что украинские военные разбросали противопехотные мины на обширной территории в районе города Изюм, что привело к жертвам среди гражданского населения и до сих пор представляет серьезную угрозу», — заявил представитель организации Стив Гус.

Уточняется, что задокументировано несколько случаев применения украинскими военными «Лепестков», в результате которых погибли одиннадцать мирных жителей в девяти районах Изюма. Еще около 50 человек, включая пятерых детей, получили ранения.

Правозащитники указали, что Украина присоединилась к Конвенции о запрещении противопехотных мин, и призвали ее правительство расследовать факты применения украинскими войсками противопехотных мин, установленных с помощью реактивной артиллерии в городе Изюм и его окрестностях.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток» представляют собой боеприпасы нажимного действия, которые при взрыве, как правило, не убивают, а калечат человека. Согласно Оттавской конвенции, которую подписала в 2005 году и Украина, применение и производство этих мин запрещено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в освобожденном Соледаре российские военные обнаружили мины зарубежного производства, похожие на запрещенные «Лепестки».