Пустые дома, мины и следы взрывов: каким ВСУ оставили Соледар

Военные рассказали корреспонденту, как они проводили эвакуацию людей.

Обгоревшие машины, опустевшие дома, пустые улицы и следы взрывов. Такая сейчас обстановка в освобожденном российскими солдатами Соледаре. Корреспондент «Известий» Денис Кулага побывал там одним из первых.

Среди брошенных вещей можно разглядеть много интересного: старую советскую каску с поролоном внутри, банки американских консервов, автомобили с личными вещами. На некоторых кадрах можно заметить наспех вырытые окопы. Как и в остальных городах Донбасса, ВСУ прикрывались уцелевшими гражданскими и устраивали опорные точки в домах. Также украинцы использовали автомобили мирного населения, чтобы из них сделать заслоны.

Солдаты рассказали, что в Соледаре были обнаружены мины зарубежного производства. Некоторые из них напоминают запрещенные «Лепестки».

По словам военного, который сопровождал корреспондента, люди сидели в подвалах своих домов и российским бойцам приходилось заходить к ним, чтобы эвакуировать в безопасное место. Выводить людей прямо во время боя с украинскими националистами было очень сложно, но боец отметил, что это был их долг.

Операция российской армии по освобождению Соледара завершилась 12 января. Город важен для того, чтобы продолжать успешное наступление на донецком направлении. Территория расположена в центре оборонной линии Артемовск — Северск. Боевики ВСУ возвели здесь мощные оборонительные укрепления.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как уничтожили 61-ю бригаду ВСУ в Соледаре.