Работа кипит: Крымский мост почти готов к полноценному открытию

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Крымский мост почти готов к полноценному открытию

Фото, видео: ФДА "Росавтодор" / ТАСС; 5-tv.ru

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Эксперты отмечают, что работа по восстановлению инфраструктуры — сложнейшая. Порой учитывать приходится не только миллиметры, но и микроны.

На Крымском мосту заменили последний пролет, поврежденный в результате теракта. Осталось уложить асфальт. Работа на мосту кипит днем и ночью. Полностью сдать объект, который так не дает покоя Киеву, планируют уже в марте. Корреспондент «Известий» Николай Аксенов оценил размах.

В первозданном виде

Сейчас мы подъезжаем к аварийной части моста, которая пострадала в результате теракта осенью прошлого года. Протяженность этой части около 300 метров, здесь работает тяжелая техника, около 30 строителей и вот та самая последняя надвижка, которую сюда доставили на роликовом подвижном прицепе и установили на колонные опоры.

Последний пролет был установлен за рекордное время: шесть часов вместо заявленных двенадцати. Те, кто приехал к пунктам пропуска с утра, чтобы встать в очередь, даже не ожидали такой оперативности.

Всего на автодорожной части моста заменили четыре пролета. Еще в октябре прошлого года было принято решение — не реставрировать, а менять все на новое. Безопасность превыше всего. Но даже с учетом такого масштабного строительного вмешательства, работа идет с серьезным опережением графика.

«Через неделю-две мы можем уже приступить к укладке асфальта, к восстановлению инженерных систем, к освещению. Есть шанс, что уже в марте у нас мост полноценно будет восстановлен в полном объеме», — отметил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Это достаточно деликатная, сложная работа, которую применяют только в определенных случаях. Потому что, во-первых, это дорогая работа. Во-вторых, это работа, которая связана с соблюдением точности в размерах миллиметров, а порой — и микронов», — подчеркнул доктор технических наук, профессор Азарий Лапидус.

Полноценно работает сегодня лишь одна автомобильная часть — правая. Ограничения действуют также для большегрузов.

Качество асфальтобетонного полотна на протяжении всего моста на самом высоком уровне. Подвеска машины ощущает только спайки. Все остальное время идет крайне мягко. Дорога великолепная, повсюду разметка, семафоры. Ну и, конечно же, великолепные виды, ради которых сюда многие автопутешественники приезжают, отметил, в числе прочего, Николай Аксенов.

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Работа кипит: Крымский мост почти готов к полноценному открытию

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