Систему BRICS Pay начнут тестировать в 2027 году

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Система упростит платежи между странами — участницами объединения.

Фото, видео: SOPA Images/Sipa USA/ТАСС; 5-tv.ru

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Новые возможности для переводов за границу появятся у россиян. Как выяснили «Известия», в следующем году начнут тестировать BRICS Pay. Система упростит платежи между странами — участницами объединения. Станет меньше банков-посредников, что ускорит переводы и сделает их дешевле. Расчеты пойдут в национальных валютах.

Первыми удобство почувствуют компании-экспортеры сырья и продовольствия, импортеры оборудования и логистические компании.

В перспективе, если центробанки подключат цифровые валюты, переводы станут доступнее и выгоднее также и для простых граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за первый месяц с момента запуска цифрового рубля россияне открыли более 220 тысяч счетов. Об этом на форуме «Финтех X10» сообщила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова. Изначально регулятор прогнозировал около 60 тысяч счетов к концу года, однако реальный показатель уже превысил ожидания более чем в три раза.

С 1 октября некоторые сотрудники Минфина РФ впервые получили зарплату в цифровых рублях — такой способ выплат является добровольным, и любой гражданин России вправе выбрать цифровой рубль для получения средств.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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