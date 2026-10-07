Солнце резко активизировалось: Земле грозят заметные магнитные бури

Земле грозят заметные магнитные бури

Сильнейшая вспышка произошла на Солнце! Два гигантских облака плазмы уже направляются к Земле. Активность звезды резко возросла. Один из выбросов стал самым мощным с начала осени. Ученые следят за ситуацией.

Новым вспышкам могут присвоить высший уровень. Это грозит нашей планете заметными магнитными бурями. Они могут повлиять не только на самочувствие людей, но и на работу некоторых приборов и спутниковую навигацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экзопланета GJ 3090 b движется вокруг своей звезды в направлении, противоположном ее вращению, что ставит ученых в тупик. Обычно звезда и планеты формируются из общего вращающегося диска газа и пыли, поэтому направления их движения совпадают, а изменение орбиты требует сильного внешнего воздействия.

Команда проанализировала 23 часа наблюдений с двумя инструментами телескопа обсерватории Ла-Силья в Чили, зафиксировав десять прохождений планеты перед звездой. GJ 3090 b находится ближе остальных планет системы к небольшому красному карлику и совершает оборот примерно за 2,9 дня, при этом угол между осью вращения звезды и осью орбитального движения планеты составляет 136 градусов. Всего в системе обнаружены две, возможно три, планеты меньше Нептуна

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