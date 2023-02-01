Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 11,9%

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 19

Новый указ вступает в законную силу 1 февраля 2023 года.

Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 11,9%

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Правительство России выполнило поручение президента Владимира Путина и утвердило постановление, согласно которому с 1 февраля 2023 года на 11,9% будет проиндексирован целый ряд социальных выплат. Подписал новый указ глава кабмина Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Согласно решению руководства страны, в начале февраля увеличивается размер единовременного пособия при рождении малыша, размер ежемесячного пособия по уходу за новорожденным. Кроме того, проиндексируют на 11,9% ежемесячную денежную выплату ветеранам, ежемесячную страховую выплату и другие соцпособия.

Как неоднократно отмечали в Минфине России, всего на индексацию, о которой заявлял Путин, будет выделено более 150 миллиардов рублей. Президент РФ подчеркивал, что ситуация с экономикой в стране стабильная, поэтому никто не должен испытывать нужды в средствах. Особенно, категории граждан с затруднительной жизненной ситуацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минобороны Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным.

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