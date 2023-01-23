Глава Минобороны Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу своим приказом утвердил порядок соцвыплат резервистам, призванным в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации. Текст документа обнародован на официальном портале правовой информации.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — гласит приказ.

Как сообщается в приложении к приказу, ежемесячные выплаты мобилизованным гражданам производятся со дня назначения человека на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно.

Социальная выплата — это введенная российским лидером Владимиром Путиным ежемесячная выплата в размере 158 тысяч рублей, представляющая собой большую часть выплачиваемых мобилизованным резервистам денег, общая сумма которых составляет 195 тысяч рублей. Эти средства не облагаются подоходным налогом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле разъяснили продолжение действия указа о частичной мобилизации.