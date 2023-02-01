ВСУ девять раз обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские неонацисты снова атаковали российский Донецк. Террористы выпустили по городу девять снарядов натовского калибра. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

В официальном заявлении, опубликованном в Telegram, значится, что вскоре после полуночи на Донецк упали четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Затем, примерно через четыре минуты, — еще пять снарядов атаковали город.

По предварительным данным, в результате ЧП пострадавших, погибших, а также каких-либо разрушений нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России почти полностью восстановили Крымский мост, разрушенный в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.