Как называть девочек и мальчиков, чтобы их судьбы были счастливыми

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 27

Таролог Марианна Абравитова объяснила, почему опасно выбирать имя ребенку наугад.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

Каждый родитель мечтает о счастливой судьбе для своего малыша. Но, к сожалению, жизнь часто вносит коррективы. Кто-то вырастает и становится успешным бизнесменом, кто-то погибает под колесами машины или живет в бараках на нищенскую пенсию. Что это: злой рок или карма?

Таролог Марианна Абравитова отмечает, что программируют на удачу или поражение детей их собственные мамы и папы. Все дело в том, что при выборе имени для наследника взрослые действуют наугад или вовсе не думают. И это большая ошибка.

Имя = успех

«Как корабль назовешь, так он и поплывет» — говорили предки. И были абсолютно правы: сила и энергия, заложенные в слове, имени, названии, дают стимул к развитию. Отсутствие смысловой нагрузки может и вовсе убить. Эксперт предлагает не экспериментировать над детьми и хорошенько подумать, прежде чем их нарекать.

Так, идеальными именами для девочек будут варианты, где встречаются сдвоенные согласные: Инна, Жанна, Алла и другие.

«Такие имена присутствуют во всех языках. Они гарантировано дают женскую энергию, посыл на успех, удачу. Эти женщины идут по судьбе с усилением. У каждого есть своя судьба и карма. Но мы должны понимать, что удвоение согласных придает импульс. Это „плюс“ в двойном размере», — отмечает Марианна.

Что же касается идеальных мужских имен, в данном случае нужно ориентироваться не на звучность, а на вложенный в слово смысл.

«Советую называть мальчиков именами, которые что-то обозначают. Например, Владимир — владеющий миром; Василий — царствующий. Чем больше заложено энергии — не просто красивый, умный, а стойкий, смелый, успешный, — тем больше энергетического заряда получает эта личность», — констатировала эксперт.

Марианна Абравитова отметила, что имя человека обязательно нужно называть полностью. Ведь каждая буква слова несет свою смысловую нагрузку. Еще лучше — приучать к звучанию имени ребенка с малых лет.

«Не Вова, а Владимир, не Боря, а Борис. Дети начинают ассоциировать себя именно с полным именем — идет смысловая сцепка с личностью. Этот человек пойдет по жизни совершенно иначе. Он будет осознанно выбирать более яркий путь», — заключила таролог.

Ранее 5-tv.ru рассказал о шести именах, значения которых шокируют любого.

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