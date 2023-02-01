«Берут на карандаш»: депутат Журова отреагировала на отчет HRW о запрещенных минах ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 398

Депутат Журова прокомментировала доклад HRW о применении ВСУ мин «Лепестков» в Изюме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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На Западе только сейчас открывают глаза на преступления киевского режима и не всегда адекватно реагируют на них, заявила представитель власти.

Отчеты международных правозащитных организаций о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе пока не имеют правовых последствий для киевского режима, но Россия продолжает собирать соответствующие факты и материалы.

Об этом 5-tv.ru заявила депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя доклад Human Rights Watch (HRW) о применении Украиной противопехотных мин «Лепестков» в Изюме и его окрестностях.

«Они только начинают сейчас обращать на это (преступления ВСУ — Прим. ред.) внимание. <…> Пока они просто берут на карандаш якобы, и дальше ничего не происходит», — отметила Журова.

Она напомнила, что на Западе не всегда адекватно реагируют на информацию о беззаконии и преступлениях киевского режима, и указала на случаи, когда иностранных журналистов, пытавшихся донести до сограждан правду о ситуации в Донбассе, начинали у них же на родине «прессовать».

Тем не менее, подчеркнула Журова, российский Следственный комитет продолжает скрупулезно фиксировать свидетельства преступлений киевского режима в Донбассе.

«По поводу этих мин наш Следственный комитет уже собирал материалы. Мы говорим не только про это, но и про жестокое обращение с военнопленными. Все эти факты СК сейчас собирает», — заверила депутат.

Журова подчеркнула, что в России готовится доказательная база, которая станет ответом на возможные «трибуналы», которыми регулярно грозят Украина и Запад.

Часть материалов, по словам Журовой, российская сторона уже передала международным правозащитникам. В частности, организация по правам человека при ООН получила от России материалы, доказывающие факты издевательств украинских боевиков над российскими военнопленными и шантажа их родственников с требованиями выкупа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила ВСУ в применении запрещенных мин «Лепестков» в городе Изюме и его окрестностях.

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