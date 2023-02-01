Киев заговорил о получении ядерного статуса

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 46

Посол Украины Макеев: Киев хочет дискутировать о возврате стране ядерного статуса

Киев заговорил о получении ядерного статуса

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Самостийной, видимо, не хватает той крови, которая уже пролилась. Дадут ли ей то, что она требует?

Дискуссию о собственном ядерном статусе в качестве гарантий для безопасности в регионе хочет начать киевский режим. Об этом в беседе с изданием Deutsche Welle (DW)* заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. По словам дипломата, Будапештский меморандум, подписанный в 1994 году, не оправдал себя. Посол отметил, что украинская сторона не получила должной поддержки со стороны Штатов, а также Великобритании и других держав, обладающих ядерным оружием.

«Это был плохой сигнал для всех стран мира, которые поняли, что на самом деле только ядерное оружие может спасти их от нападения такого агрессора. Вот почему мы хотим начать эту дискуссию. У меня нет готового предложения для вас, как это могло бы выглядеть», — сказал Макеев.

Осенью прошлого года сообщалось о планах Незалежной использовать «грязную бомбу». Таким образом, там могли бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения (ОМУ), чтобы запустить масштабную кампанию против российской стороны на мировом уровне. Но в ноябре миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не подтвердила создание «грязной бомбы» на украинской территории.

Ранее 5-tv.ru писал о том, для чего США готовы применить ядерное оружие.

* — признано иноагентом в РФ.

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