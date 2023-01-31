В США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 7

Америка намерена поддерживать государство и усилить ответные действия на «провокации со стороны КНДР».

В США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Для защиты Южной Кореи Штаты готова применить не только обычное, но и ядерное оружие. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом. По словам Ллойда Остина, США привержены этому обязательству.

«Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны», — заявил глава Пентагона.

Остин также отметил, что КНДР уже совершила ряд беспрецедентных провокаций в прошлом году, и Америка вместе с Южной Кореей осуждают эти «опасные действия». По мнению обеих сторон, они приводят к дестабилизации ситуации в регионе.

Сейчас в Южной Корее, по словам главы Пентагона, служат 28 с половиной тысяч американцев, что доказывает готовность США поддерживать мир на Корейском полуострове. А на фоне «угроз» со стороны КНДР американские военнослужащие усилят ответные удары.

Ранее 5-tv.ru писал, лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил США в тайном создании аналога НАТО.

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