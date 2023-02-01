В Неваде прошла консульская сессия посольства РФ по вопросам выдачи загранпаспортов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49

Прием посетили более 500 граждан России. Следующее подобное мероприятие пройдет в Солт-Лейк-Сити.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Консульский отдел посольства России в США провел выездную консульскую сессию для российских граждан в Лас-Вегасе, штат Невада.

Мероприятие проходило с 29 по 31 января и было посвящено вопросам оформления заграничных паспортов и актов о личной явке для продолжения выплаты пенсий. Сессию посетили более 500 россиян.

В консульстве отметили, что последняя выездная сессия в Неваду была пять лет назад. Этот значительный срок, учитывая, что консульских учреждений России в этом штате нет, а генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле закрылись.

«Люди фактически не могут подать документы на паспорт, на гражданство. Им приходится летать в Вашингтон либо в Нью-Йорк или Хьюстон. Поэтому для нас работа по выездным сессиям очень важна. Мы стараемся посетить каждый штат и оказать помощь каждому нашему соотечественнику», — отметила сотрудница консульства РФ.

По ее словам, за помощью в оформлении документов обращается много инвалидов, многодетных семей и ветеранов Великой Отечественной войны, которые в силу здоровья и финансовых трудностей не могут самостоятельно добраться до консульства. Этим категориям граждан в ведомстве оказывают наиболее пристальное внимание и все необходимое содействие.

Еще одна консульская сессия пройдет 2 февраля в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Граждане России из других штатов тоже могут посетить прием.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители новых регионов России не смогут получить визы для посещения стран Евросоюза, так как там официально отказались признавать загранпаспорта, оформленные в недавно присоединенных территориях.

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