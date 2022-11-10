В ЕС отказались признавать паспорта, выданные в новых субъектах РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 42

С помощью полученных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях документов будет невозможно пересечь границы шенгенской зоны.

В ЕС отказались признавать паспорта, выданные в новых субъектах РФ

Фото: URA.RU/TASS / ТАСС; 5-tv.ru

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Жители новых регионов РФ не смогут получить визы для посещения стран Евросоюза. Лидеры 27 европейских государств договорились отказывать в разрешении на въезд гражданам России по загранпаспортам, которые были оформлены в недавно присоединенных территориях. Сообщение об этом появилось на сайте Евросовета.

«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС», — сообщается в публикации.

Подчеркивалось, что российские документы, используемые для передвижения, не будут восприниматься странами действительными для получения визы. С их помощью также будет невозможно пересечь границы шенгенской зоны.

Власти Брюсселя отметили, что данное решение было необходимым из-за соображений обеспечения государственной безопасности. Устанавливая «общий подход», Евросоюз создает для стран правильное функционирование внешних границ и визовой политики.

Кроме территорий, которые являются бывшими областями Украины под визовый запрет Евросоюза попадут граждане Абхазии и Южной Осетии.

По результатам проведенных в ЛНР, ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумов, президент России Владимир Путин 30 сентября подписал указ о вхождении новых регионов в состав РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, за что в Европе ненавидят беженцев из Украины.

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