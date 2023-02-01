Грозит ампутация: Костомарова готовят к операции и реабилитации

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 334

StarHit: Костомарову грозит ампутация пальцев на руках

Грозит ампутация: Костомарова готовят к операции и реабилитации

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Медики следят за состоянием звезды спорта, отмечая положительную динамику в целом.

Фигуристу Роману Костомарову, состояние которого улучшается, внезапно стала грозить ампутация пальцев, сообщили медики изданию StarHit.ru. Подробности, повлекшие такой поворот событий не сообщаются, известно лишь, что врачи постараются сохранить ему ноги.

«В будущем Роман скорее всего отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщил источник журналистам.

Накануне отец звезды спорта Сергей Костомаров сообщал о том, что сына периодически отключают и подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — говорил звездный родственник.

Кроме того, наряду с медиками, Костомаров-старший говорил об улучшении здоровья Романа, отмечая, что тот скучает по дому. При этом родитель подчеркивал, что пока еще не навещал его.

Костомарова госпитализировали с сильными болями в груди, а также с подозрением на коронавирус. Тесты показали отрицательный результат. Позже у фигуриста обнаружили двустороннюю пневмонию, приведшую к сепсису.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие коррективы вносятся в лечение Костомарова.

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