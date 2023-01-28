Расслабляться рано: в лечение Романа Костомарова вносят коррективы каждый день

Олимпийский чемпион и звезда «Ледникового периода» остается в реанимации. Ему требуется множество процедур, но состояние становится лучше.

Российский фигурист Роман Костомаров до сих пор нуждается в постоянном наблюдении врачей. Как стало известно 5-tv.ru, они каждую минуту фиксируют показатели его здоровья и в ежедневном режиме корректируют лечение.

Усилия врачей приносят результаты. Температура спадает — сейчас держится в районе 37 градусов по Цельсию, что считается хорошим результатом для состояния олимпийского чемпиона 2006 года. Спортсмену даже разрешили поговорить с родными.

Однако расслабляться рано — состояние Романа Костомарова все еще остается сложным. Во время обхода к нему приходят лучшие врачи почти всех существующих специальностей, включая кардиолога и пульмонолога. Звезде проекта «Ледниковый период» требуется множество процедур, в том числе массаж.

Тревожные новости о состоянии здоровья Романа Костомарова появились в начале января. Сообщалось, что спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в тяжелом состоянии. 12 января стало известно, что он впал в кому. У 45-летнего фигуриста начался сепсис в легких, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

Очнулся Роман Костомаров 24 января. Однако ситуация все еще была очень тяжелой. Как сообщал 5-tv.ru, врачи собирались сделать операцию из-за нарушений в сердечной деятельности.