СБУ обыскивает дом олигарха Коломойского

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 46

В доме украинского олигарха Коломойского проводят обыск по делу о махинациях

СБУ обыскивает дом олигарха Коломойского

Фото: Сазончик Константин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Это уже не первый раз, когда силовики приходят в гости к бизнесмену, подозреваемому в афере на 40 миллиардов гривен.

Предприниматель-олигарх Игорь Коломойский вновь привлек внимание Службы безопасности Украины. Сотрудники явились к нему в дом с обыском по делу о махинациях. Об этом сообщает издание Страна.ua.

О проведении обыска стало известно 1 февраля. По данным источников издания, работа проводится в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с деятельностью «Укртатнафт» и «Укрнафт». Предположительно, Коломойский причастен к растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

При этом в сентябре 2022 года у Игоря Коломойского уже проходили обыски по делу о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта». До этого украинского олигарха заочно арестовал суд Казани по обвинению в хищении более 800 000 тонн нефти у компании «Татнефть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Коломойский мог поспособствовать тому, чтобы Владимир Зеленский получил власть на Украине, и за что в итоге был лишен гражданства.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:21
У экс-главы МВД Украины Авакова прошли обыски по делу о ЧП в Броварах
13:17
Лежал на полу почти сутки: отчим до смерти избил семилетнего мальчика из-за лужи на полу
13:05
В «Ростехе» назвали оружие, которое поражает немецкие танки Leopard 2
12:50
«У меня есть вопросы»: Дана Борисова взъелась после «пьяного» интервью Волочковой
12:40
СБУ обыскивает дом олигарха Коломойского
12:32
Хотите прибавки — просите: как быстро увеличить зарплату

Сейчас читают

«Время трансформации»: Катя Лель заставила мужа поверить в женскую силу
«Берут на карандаш»: депутат Журова отреагировала на отчет HRW о запрещенных минах ВСУ
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023