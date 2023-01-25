Обещал убить дракона, но стал им: какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский празднует сегодня, 25 января, свое 45-летие. За последние восемь лет он проделал путь от сторонника жителей Донбасса и миротворца до главного противника мирных переговоров и остановки вооруженного конфликта. Какие ошибки привели его к трансформации в свою противоположность, рассказали политологи.

Первая ошибка — отказ от субъектности и суверенитета

Известно, что Владимир Зеленский пришел к власти благодаря олигарху Игорю Коломойскому. Последний оказал комику массированную поддержку посредством своего медиахолдинга «1+1». Кстати, сериал «Слуга народа» транслировали там же. Почему Коломойский сделал ставку именно на Зеленского, 5-tv.ru рассказал политолог Иван Мезюхо.

«У Коломойского с Зеленским долгое время выстраивались коммерческие и профессиональные отношения. Поэтому выбор очевиден. Кроме того, давайте не отметать сериал „Слуга народа“. Он сыграл роль в становлении Зеленского как политика и фактического лидера политической партии», — объяснил эксперт.

Позже отношения олигарха и артиста заметно ухудшились. Зеленский даже лишил Коломойского украинского гражданства. Говорят, что причиной этого стала усилившаяся зависимость украинского президента от кураторов с Запада. Им не понравились прочные связи своего ставленника с Коломойским.

«Зеленский стал абсолютно несамостоятельной фигурой, заложником американских координаторов», — отметил политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Таким образом, Владимир Зеленский никогда не был самостоятельной персоной. Как и сыгранному им школьному учителю Василию Голобородько, ему пришлось следовать написанному другими людьми сценарию. А ни Коломойский, ни Запад не были заинтересованы в завершении конфликта.

Будь Зеленский самостоятельным политиком, все могло сложиться иначе. Фото: www.globallookpress.com / Volodymyr Zelensky

Вторая ошибка — отказ от мирного урегулирования в Донбассе

Сейчас это кажется странным, но восемь лет назад Владимир Зеленский был сторонником жителей Донбасса и их сопротивления незаконному госперевороту в 2014 году. Так, он приезжал с гастролями в Донецк, когда там уже висели флаги ДНР. А когда горожане рассказали ему, как местные жители на «жигулях» загнали в степи украинский танк, с энтузиазмом произнес: «Красавцы! Молодцы!».

Всего три с половиной года назад Зеленский сказал в своей инаугурационной речи, что его «первостепенная задача — прекращение огня в Донбассе». Через год он лично приехал в село Золотое (сейчас это глубокий тыл ЛНР) и просил националистов сложить оружие для соблюдения «формулы Штайнмайера».

«Не будем скрывать: те заявления, действия и, вроде бы, искреннее желание Зеленского прекратить военный конфликт многие в России восприняли чуть ли не как окончательное поражение украинского национализма, связывая надежды на мир именно с этим персонажем. Как видим, оказались правы те немногие, кто предупреждали об опасности победы актера», — цитирует РИА Новости политолога Владимира Корнилова.

«Зеленский — несмотря на то, что был изначально и есть до сих пор ставленником олигархов, — в принципе, мог бы запомниться в истории как человек, который завершил братоубийственную войну. Вместо этого он вляпался в историю. И стал еще более кровавым главой государства, чем его предшественник. Это уже свершившийся факт. И в истории он запомнится как военный преступник», — сказал 5-tv.ru политолог Иван Мезюхо.

Причиной перехода от миролюбивой политики к массированным ударам по мирным городам Донбасса специалисты считают ставку Зеленского на неправильных людей.

Зеленский был на стороне жителей Донбасса, отвергнувших госпереворот 2014 года, но предал их. Фото: © РИА Новости / Дэн Леви

Третья ошибка — ставка на бандеровцев

Став президентом Украины, Владимир Зеленский очень быстро обнаружил, что у него нет ни опыта, ни аппарата для управления страной. Одновременно все больше влияния получали националисты, на время оказавшиеся одной из самых организованных и сплоченных групп в украинском обществе. Да и сам Зеленский еще до президентства в интервью РБК Украина назвал Степена Бандеру «неоспоримым героем». В итоге он решил опереться на бандеровцев.

«Дезориентация и ставка на проигрышную карту завели Зеленского в тупик. Сейчас он не может ничего изменить, хотя понимает, что игра, в которую он ввязался, не пощадит ни его, ни Украину. Украинцы не только не живут лучше, но их еще и толкают к войне с таким упорством, что вряд ли им удастся избежать еще большего ухудшения собственного положения», — написал за четыре дня до начала спецоперации Биляна Рашевич в статье для сербского издания «Политика».

«К сожалению, сегодня он отмечает свой день рождения обстрелами мирных жителей Херсонской и Запорожской области, под обстрелами мирные жители Донбасса. Это разве не кровожадный человек? Я думаю, что его можно назвать не иначе, как бандеровцем. Знаете, когда в Европе говорят, что не может быть бандеровцем этнический еврей — ну вот такая Украина. Зеленский предал свои исторический корни», — добавил собеседник 5-tv.ru Иван Мезюхо.

Стоит отметить, что Зеленский и сам признавал свою неспособность правильно выбирать людей. Об этом он говорил на пресс-конференции «30 вопросов президенту Украины» за три месяца до начала спецоперации.

«Доверие — это глобальная ошибка, что касается ошибок в некоторых кадровых решениях. Разным людям, причем, как опытным, так и не очень. Я не думал, что это такой соблазн. <…> Вы знаете, если ты предложил человека того или иного на руководство той или иной институции, то рыба гниет с головы. Если он не готов к испытаниям, то он сам может не брать, бояться. Но то, что он стоит, а там под тобой грязь, которую, извините, без резиновых сапог пройти нельзя, и он закрывает глаза, это, извините, не оправдание. Я считаю, что это моя ошибка», — цитирует украинского президента Газета.ру.

Зеленский слишком поздно понял, что ошибся со ставкой на бандеровцев. Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

Четвертая ошибка — эскалация и отказ от переговоров с Россией

У Владимира Зеленского были все шансы завершить кровопролитие в Донбассе. В декабре 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров «нормандского формата». Там обсуждали формулу, которая позволила бы развести силы по линии соприкосновения, прекратить огонь и начать реальный мирный диалог. Ее даже успели согласовать, однако в последний момент инициативу отверг именно Зеленский.

Отказом от мирного урегулирования дело не закончилось. Перед началом спецоперации произошли массированные обстрелы жилых районов ДНР и ЛНР. Россия оказалась вынуждена помочь республикам военным путем для защиты русскоязычных жителей Донбасса.

«Если бы общество знало, что Зеленский окажется не Голобородько, оно бы за него не проголосовало. Он говорил о мире, что будет договариваться, кричал, что переедет из старого и громоздкого здания администрации президента Украины. Он этого не сделал. Он обещал, что не будет жить на госдачах, но живет на госдачах. Он говорил, что не будет кортежей, но и они есть. Он стал таким же, как и его предшественники. Это как в сказаниях восточных народов: герой убивает дракона и сам становится драконом. Зеленский — такой себе дракон, но не положительный», — отметил Иван Мезюхо.

Даже после начала спецоперации у Зеленского был шанс прекратить кровопролитие. Киев быстро согласился на предварительные условия прекращения огня, которые включали признание ДНР и ЛНР, а также демилитаризацию и внеблоковый статус Украины. Но затем прилетел уже бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. С тех пор и до настоящего времени Зеленский выступает в качестве главного «ястреба». В частности, он официально запретил себе вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Трудно сказать, понимает ли сам юбиляр, каким будет в итоге его финал. Он наверняка уверен, что все те западные лидеры, которые обнимаются с ним для первых полос газет, все те журналисты, которые поют ему дифирамбы, будут делать это вечно. Судьба же военных преступников практически всегда оказывается печальной», — считает Владимир Корнилов.

Зеленский стал военным преступником, его ждет печальная судьба. Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

Пусть это больше свойство характера, чем ошибка, но тоже достойно упоминания. Зеленский не всегда может себя контролировать. В 2019 году российский телеведущий Владимир Соловьев говорил, что выигрывающий выборы актер опасен своим «комплексом Нерона». Что он готов ради удовлетворения собственного эго поджечь Украину, а затем на ее руинах причитать: «Какой актер погибает!». Фраза оказалась пророческой.

Многократно говорилось и о наркотической зависимости Зеленского. Психиатр и нарколог Василий Шуров после анализа видеозаписей с выступлениями президента Украины сказал, что последний «остро нуждается в лечении». Наличие психологических проблем у главы киевского режима на фоне приема запрещенных веществ подтвердила и эксперт в области поведения Светлана Пешенькова.