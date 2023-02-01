Гримерная Чуриковой в «Ленкоме» станет мемориалом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 30

Гримерная актрисы Инны Чуриковой в театре «Ленком» станет мемориальной

Гримерная Чуриковой в «Ленкоме» станет мемориалом

Фото: © РИА Новости / Борис Кауфман

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В конце февраля будет 40 дней, как знаменитость ушла из жизни. Как еще хотят увековечить память о ней?

Гримерная актрисы Инны Чуриковой в театре «Ленком» станет мемориальным местом. Об этом в беседе с ТАСС сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Ирина Горюнова.

«Директор „Ленкома“ Марк Варшавер принял решение сделать гримерную Инны Чуриковой мемориальным местом», — приводят ее слова журналисты.

Также Горюнова добавила, что финансовую сторону вопроса театр берет на себя. Кроме того, планируется объявить конкурс на создание памятника почившей актрисе. Такое решение принял муж артистки Глеб Панфилов.

К слову, 22 февраля со дня смерти Чуриковой пройдет 40 дней. Инны Михайловны не стало 14 января на 80-м году жизни от остановки сердца. В последнее время она испытывала проблемы со здоровьем. Сначала в 2012 году поскользнувшись на льду женщина сломала себе руки, затем в 2019-м оступилась на сцене, рухнув в зрительный зал и сломав ребра, а в минувшем году в результате падения получила переломы грудины, ребер и подвздошной кости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему перед смертью Чурикова хотела вернуться на сцену.

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