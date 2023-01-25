«Вы меня не списывайте»: Чурикова хотела вернуться на сцену перед смертью

Здоровье народной артистки РФ в последнее время было слабым, но любовь к театру ее не отпускала до рокового дня.

Народная артистка РФ Инна Чурикова незадолго до смерти строила профессиональные планы на 2023 год. Несмотря на слабое здоровье, 80-летняя актриса не собиралась на покой, она хотела вернуться на театральную сцену в феврале. Об этом рассказал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Смерть Чуриковой стала неожиданностью для близких и поклонников. Да, она была в преклонном возрасте, но ничто не предвещало скорой кончины. Очевидно, и у самой актрисы не было неприятного предчувствия. Она ждала момента, когда снова встретится со зрителем и исполнит для него очередную роль. При этом беспокоилась, что останется невостребованной.

«Она переживала, звонила мне. Представляете, слышать: „Вы меня не списывайте, пожалуйста“» — поделился Кирилл Крок с журналистами одного из федеральных каналов.

Инна Чурикова скончалась 14 января. Она была госпитализирована 4-го, последние десять дней жизни провела в стенах Боткинской больницы. Об уходе знаменитой советской и российской актрисы из жизни сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Причины смерти близкие пока предпочли не оглашать.

Стоит отметить, что в прошлом году Инна Чурикова пострадала на работе — упала прямо на сцене. По данным СМИ, после обследования выяснилось: у актрисы множественные кисты в головном мозге, которые вызывают нарушение функций вестибулярного аппарата. Из-за них она периодически теряла равновесие. Врачи решили отказаться от операции, так как новообразования стремительно росли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера Николая Досталя. Кинолеятеля не стало в возрасте 76 лет, и он также умер в больнице.