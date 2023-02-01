Минобороны сообщило об уничтожении десанта ВСУ в районе озера Круглик

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 144

Попытка высадить диверсионную группу была сорвана российскими войсками.

Минобороны сообщило об уничтожении десанта ВСУ в районе озера Круглик

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Попытка ВСУ высадить десант на Херсонском направлении обернулась провалом. Как сообщили в Минобороны, высадка диверсионных групп планировалась в районе озера Круглик.

Российские военные обнаружили группу боевиков ВСУ, оперативно среагировали на угрозу и открыли огонь.

В результате слаженных действий российских военных уничтожены две моторные лодки и до десяти десантников ВСУ.

Это далеко не первая попытка украинцев высадить десантные группы в Херсонской области. Как правило, ВСУ используют одну и ту же тактику, поэтому все старания националистов жестко пресекаются российскими солдатами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, российская армия сорвала высадку диверсантов ВСУ под Херсоном

Тема:
Спецоперация
1 февр
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
1 февр
В Кремле раскрыли, как поставки дальнобойных ракет Киеву повлияют на ход СВО
1 февр
Войска РФ ударили по колоннам ВСУ, которые двигались к Артемовску
1 февр
В ходе СВО погиб Генсекретарь Федерации киокушин РФ Сергей Увицкий
1 февр
В Кремле рассекретили подробности о переговорах Путина и Байдена
1 февр
Ничейная земля: премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины
1 февр
ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях
1 февр
В Херсонской области сообщили о случаях перехода боевиков ВСУ на сторону РФ
1 февр
В биолабораториях США в Незалежной используют украинцев, как подопытных кроликов
1 февр
В Минобороны заявили о провале ментального блицкрига Запада в РФ
Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
Огнем и мечом: российские войска поразили бригады ВСУ у Угледара
16:20
Неудачная прогулка: зачем американка привела теленка на Красную площадь
16:04
Появились подробности о состоянии заболевшего Щербакова
16:02
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
15:58
Станет ли птичий грипп страшнее коронавируса? Мнение ученого-инфекциониста
15:44
«Не успел»: директор театра раскрыла подробности госпитализации Щербакова

Сейчас читают

Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции
Есть нарушения, но ампутации не будет: врачи сохранят Костомарову пальцы
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023