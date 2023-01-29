Не влезай — убьем: российская армия сорвала высадку диверсантов ВСУ под Херсоном

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Иван Обухов
Иван Обухов 1 599

Корреспондент «Известий» рассказал о нападках ВСУ на Днепр в Херсонской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sadak Souici; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики пытались покушаться на территорию России, однако их попытки пресечены.

Череду скандалов пытались перебить информационным наступлением: в Херсонской области стали ежедневно обстреливать наш левый берег Днепра и дважды попытались высадить диверсантов.

«Попытка форсировать Днепр была примерно в шесть часов утра. Боевики ВСУ на лодках пытались переправиться на левый берег», — передает с места событий корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев

С наших укреплений хорошо просматривается каждый метр воды. Подойти незамеченными не получится даже ночью.

«Мы вовремя заметили, открыли огонь. Часть противника была уничтожена. Остальные поспешили ретироваться», — рассказывает боец Евгений.

И вот как выглядело бегство отчаянного десанта — диверсанты сами запечатлели, как обстреляли и подожгли жилой дом и тут же бросились наутек, под свист патронов, шум резиновых моторных лодок и крики раненых.

«Сейчас поселок Днепряны где была попытка прорыва постепенно приходит в себя. Люди думали, что это очередной обстрел. Некоторые даже не обратили внимание и только днем узнали, что это была попытка боевиков закрепиться на левом берегу», — продолжает Тимашев.

Продуктовый магазин открылся в обычное время.

«А что делать?» — смеясь, отвечает продавщица на вопрос, как получается держаться и не бояться обстрелов.

После провальной попытки подойти к берегу националисты, видимо, в отместку усилили огонь по мирным кварталам рано поутру, когда люди еще дома.

«Местные жители слышали не меньше десяти прилетов. Пострадало сразу несколько домов. Снаряд угодил прямо в фасадную часть одного из них», — поясняет журналист.

«Мы уже слышим, что к нам летит. Ближе и ближе. Я из 45 дома. В ванной обычно мы. На улицу бежать бесполезно. Вот осколки с одной воронки в полметра», — говорит местный житель.

Всего в городе повреждено около 80% жилого фонда. ВСУ с лета прицельно бьют по гражданской инфраструктуре.

«Сначала это были ракетные обстрелы. Очень серьезные. Без преувеличения это было больше 100 ракет в день. Особенно жаркими были август, сентябрь, октябрь», — комментирует глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Вот так сейчас выглядит каховский магистральный водоканал — уровень воды здесь достаточно высокий. Чуть дальше от нас насосная станция. Сейчас агрегаты молчат, молчит и артиллерия противника. Позиции ВСУ находятся не так далеко от нас. Но здесь сейчас на нашу удачу затишье», — рассказывает Эмиль Тимашев.

Крупнейшая в Европе оросительная система серьезно повреждена. Из-за постоянных обстрелов насосная станция затоплена почти полностью. Под угрозой обеспечение водой соседних районов и даже области.

«Впрочем, так тихо как сейчас здесь было не всегда. К примеру, вот что осталось от административного здания — все разрушено с первого по третий этаж. И судя по всему, боевики ВСУ стреляли из ракетных систем залпового огня HIMARS», — передает корреспондент.

Восстанавливать оборудование оросительной системы надо начинать уже сейчас — все готово. Рабочие лишь ждут, когда позиции ВСУ уничтожат наши бойцы, потому что знают, что неонацисты внимательно следят за станцией, и готовы открыть огонь из всех орудий, как только на объекте появятся рабочие. Мирные для них — самая желанная цель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российская армия штурмует Угледар.

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