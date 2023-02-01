Не покорила: Виктория Боня не удержала богатого жениха

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 56

Виктория Боня сообщила о готовности к новым отношениям

Не покорила: Виктория Боня не удержала богатого жениха

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

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Совсем недавно теледива пыталась взобраться на одну из самых высоких гор мира ради возлюбленного, но снялась с дистанции. Теперь она намекнула, что готова ходить на свидания с другими мужчинами.

Виктория Боня продолжает подогревать интерес к своей личной жизни. В конце 2022 года она отправилась покорять гору Манаслу, чтобы доказать богатому мужчине свою любовь, но из-за лавины поход прервался. Поклонники полагают, что в жизни Бони сорвалось не только восхождение, но и удачное замужество.

Как пишет 7Дней.ru, «жених» исчез из жизни 43-летней дивы. Сейчас Виктория Боня вернулась в Москву ради участия в новых проектах и тут же объявила, что готова принимать ухаживания от мужчин.

«Официально заявляю: с сегодняшнего дня разрешаю сама себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин», — написала Боня в своем микроблоге.

Примечательно, что блогер ни разу не показала прошлого возлюбленного в своих социальных сетях, которые пестрят многочисленными постами. Подписчики посчитали это подозрительным и решили, что Боня встречалась с женатым мужчиной. К тому же она уже признавалась, что наличие семьи не считается для нее препятствием для общения. Однако позже телезвезда попыталась откреститься от этих слова.

Ранее 5-tv.ru показал, как пострадала внешность Бони после очередного неудачного восхождения в Южной Америке.

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