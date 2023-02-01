«Испугалась, увидев себя»: Боня показала, как изменилась после похода на гору

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Телеведущая Боня после себя после восхождения на гору

«Испугалась, увидев себя»: Боня показала, как изменилась после похода на гору

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Для телеведущей восхождение на Охос дель Саладо в Южной Америке второе в жизни. И опять неудачное. Но поражение она приняла достойно и даже показала, во что превратилась после тура.

Телеведущая Виктория Боня, которая неделю назад закончила испытывать себя при помощи восхождения на гору Охос дель Саладо в Южной Америке, без стеснения показала публике, как сильно изменил ее поход. Фото опубликовал портал 7Дней.ru. По словам знаменитости, условия проживания и местность превратили ее внешность чуть ли в 90-летнюю старушку.

«Первый раз, когда я увидела себя в зеркале в горах на высоте пять тысяч метров, честно сказать, испугалась. Если хотите знать, как будете выглядеть в свои 90, идите на Эверест», — объяснила Боня.

На опубликованном снимке от былой красоты телеведущей будто ничего и не осталось. Ее лицо во время восхождения сильно опухло, взгляд поник. Такая реакция организма связана с тем, что Боне приходилось ночевать в палатке, она не мылась. Организм привык к комфортным условиям проживания, поэтому резко дал сбой.

Но, к счастью, теперь все переживания знаменитости позади. Хоть она и не смогла покорить гору, не дошла до намеченной цели, все равно гордится собой. После возвращения сразу отправилась в Майями на отдых, а дальше вернулась домой в Монако. Теперь она спит в своей кровати, у нее вновь появилась возможность ухаживать за собой. Поэтому после ужасающего снимка она успокоила интернет-пользователей привычным кадром — с макияжем и в ярком наряде.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как певица Ольга Бузова чуть не разбилась во время катания на лыжах.

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