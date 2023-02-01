Сколько принц Гарри получил за уничтожение репутации королевской семьи

Автобиография герцога Сассекского стала самой продаваемой нехудожественной книгой в Великобритании, но обрушила уровень уважения к престолу.

Принц Гарри, желая рассказать о своей жизни, подорвал не только свою репутацию, но и всей королевской семьи. Чем чаще он появляется в информационном пространстве, тем больше негатива получает в ответ. Об этом свидетельствуют результаты опросов среды англичан.

Как пишет «Российская газета», мемуары младшего наследника английского короля под названием «Запасной» побили рекорд продаж среди нехудожественной литературы: в первый день раскупили 400 тысяч экземпляров книги. После выхода автобиографии число тех, кто доброжелательно относился к Гарри уменьшилось с 38% до 23%. К его супруге Меган Маркл относятся еще хуже. По итогам опроса Ipsos Mori, герцогиня Сассекская нравится лишь 19% британцев.

Кроме этого, англичане оказались разочарованы всей королевской семьей. По данным исследования YouGov, если раньше представителями престола гордились 55% жителей страны, то после выхода книги показатель упал до 43%. Среди молодежи уважением к королевской семье прониклись только 20%.

При этом большинство британцев убеждены, что принц Гарри решил вылить всю грязь о королевской семье исключительно ради денег. Предположительно, он получил за «Запасного» 20 миллионов долларов. Еще 21% англичан верят, что принц просто хотел рассказать о своей жизни во дворце. Версию о том, что герцог Сассекский намеренно желал опорочить королевскую семью или институт монархии, поддержали 16% респондентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли шансы, что после прогремевшего скандала принц Гарри все-таки посетит коронацию своего отца Карла III.