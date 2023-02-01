Снова Сталинград: Волгограду на время вернули историческое название

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 14

Волгоград стал Сталинградом на один день

Фото, видео: 5-tv.ru

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Дорожные указатели заменили в преддверии 80-летней годовщины разгрома фашистских войск в Сталинградской битве. После 2 февраля город-герой будет переименован обратно.

На символичной карте России вновь появится Сталинград. Имя города-героя изменят только на время — в честь годовщины победы советского народа в Сталинградской битве. Памятную дату отметят 2 февраля, когда город примет тысячу гостей.

Дорожные знаки заменили заранее. Таблички с надписью «Сталинград» появились на улицах Исторической, 40 лет ВЛКСМ, Неждановой, Третьей продольной, Николая Отрады, а также на шоссе Авиаторов и на въезде с моста через Волгу.

Традиция возвращать городу прежнее имя появилась по инициативе волгоградской городской думы. Указатели со Сталинградом появляются в городе в девять праздничных дней в году. При этом впервые Волгоград переименовали 19 ноября 2022 года — в годовщину начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии 80-летия Сталинградской битвы ФСБ рассекретила архивные документы.

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