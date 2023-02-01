Путин поручил Минобороны РФ защитить приграничные регионы от обстрелов ВСУ

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 74

Владимир Путин поставил задачу не допускать обстрелов приграничных регионов РФ

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Безопасность мирных граждан должно стать приоритетом работы оборонного ведомства.

Президент РФ Владимир Путин обозначил главную задачу для Минобороны. По словам главы государства, необходимо защитить людей, проживающих на границе с Украиной, от возможных атак.

Президент сделал заявление на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — подчеркнул Путин.

Президент РФ подтвердил, что многие жители приграничных территорий действительно оказались в непростой ситуации. После атак со стороны ВСУ они потеряли жилье или были вынуждены покинуть населенные пункты, попадающие под обстрелы. Те, кто остался, страдают из-за перебоев энерго- и водоснабжения.

Владимир Путин подчеркнул, что власти должны отремонтировать поврежденные дома или же предоставить пострадавшим людям компенсации. Также необходимо восстановить коммунальную инфраструктуру.

«Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно», — подытожил российский лидер.

Несколькими днями ранее под очередной обстрел ВСУ попала территория Брянской области. Как сообщал 5-tv.ru, в одном из поселков оказались разрушены дома, памятник участникам Великой Отечественной войны и магазин.

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