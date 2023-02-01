Путин поручил Минобороны РФ защитить приграничные регионы от обстрелов ВСУ

Безопасность мирных граждан должно стать приоритетом работы оборонного ведомства.

Президент РФ Владимир Путин обозначил главную задачу для Минобороны. По словам главы государства, необходимо защитить людей, проживающих на границе с Украиной, от возможных атак.

Президент сделал заявление на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — подчеркнул Путин.

Президент РФ подтвердил, что многие жители приграничных территорий действительно оказались в непростой ситуации. После атак со стороны ВСУ они потеряли жилье или были вынуждены покинуть населенные пункты, попадающие под обстрелы. Те, кто остался, страдают из-за перебоев энерго- и водоснабжения.

Владимир Путин подчеркнул, что власти должны отремонтировать поврежденные дома или же предоставить пострадавшим людям компенсации. Также необходимо восстановить коммунальную инфраструктуру.

«Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно», — подытожил российский лидер.

Несколькими днями ранее под очередной обстрел ВСУ попала территория Брянской области. Как сообщал 5-tv.ru, в одном из поселков оказались разрушены дома, памятник участникам Великой Отечественной войны и магазин.