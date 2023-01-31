Дома, воинский мемориал и магазин пострадали от обстрела ВСУ в Брянской области

Националисты в очередной раз атаковали приграничный российский регион. В этот раз пострадало село Ломаковка.

Об атаке со стороны Вооруженных сил Украины рассказал глава Брянской области Александр Богомаз. Минометный обстрел произошел 31 января.

Губернатор российского региона уточнил, что прилеты зафиксировали на территории села Ломаковка Стародубского округа. Никто из людей не пострадал, однако были разрушены дома и другие объекты. Кроме этого, в селе пропало электроснабжение.

«К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела повреждены домовладения, памятник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны и здание магазина», — сообщил Богомаз в своем официальном Telegram-канале.

Глава Брянской области уточнил, что на месте прилетов работают представители экстренных и оперативных служб.

Днем ранее украинская сторона обстреляла село в Белгородской области. Как сообщал 5-tv.ru, пострадали двое мирных жителей. У мужчин диагностировали контузию и осколочные ранения.