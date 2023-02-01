«Все очень плохо»: американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 82

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предрек скорое исчезновение Украины

«Все очень плохо»: американский полковник указал на угрозу исчезновения Украины

Фото: www.globallookpress.com / Mark Aronoff

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Главная проблема страны — огромный отток населения.

Демографический кризис на Украине ставит под вопрос само существование государства как такового. Об этом рассказал в своем блоге экс-советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, на его родине сейчас знают абсолютно все, что Украина проигрывает и ее сопротивление рушится.

«Сама страна находится под угрозой исчезновения — настолько все плохо», — говорит Макгрегор.

Он добавил, что главная проблема страны — огромный отток населения, ведь еще с начала боевых действий с Украины уехало огромное число людей.

По подсчетам полковника, сейчас в стране осталось около 22 миллионов человек, что равняется количеству жителей Нидерландов.

Кстати, до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже вряд ли будет суверенным государством, так как сейчас российская сторона явно преобладает над киевским режимом и время на ее стороне. Более того, политик добавил, что пока Украина — «ничейная земля».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины.

Тема:
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