Ничейная земля: премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 162

Politico: премьер Венгрии Орбан не верит в будущую суверенность Украины

Ничейная земля: премьер Венгрии Орбан не верит в будущее суверенной Украины

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Несмотря на отличительную позицию Запада, Будапешт не боится высказывать свое мнение касаемо конфликта.

Украина уже вряд ли будет суверенным государством по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он уверен, что Незалежная не сможет выйти «победителем» в военном конфликте. Об этом сообщила репортер Лили Байер в издании Politico.

По мнению Орбана, сейчас российская сторона явно преобладает над киевским режимом и время на ее стороне. Он назвал Незалежную вторым Афганистаном. При этом политик уверен, что пока Украина — «ничейная земля».

В материале отмечается, что Будапешт не боится высказывать свое мнение касаемо украинского конфликта. Сейчас большинство западных стран только усиливают военную поддержку киевского режима, а Венгрия наоборот, требует от Киева отказаться от разрушительных действий.

«Наша элементарная человечность и чувство морали требуют, чтобы мы сделали все возможное, чтобы заморозить линию фронта, чтобы было прекращение огня и чтобы начались переговоры», — сказал политик.

Украинская сторона, в свою очередь, бурно отреагировала на слова Орбана и вызвала венгерского посла. МИД Венгрии тоже не стал молчать и сделал сильное заявление — вооруженный конфликт приводит к многочисленным смертям и превращает Украину «в пустошь», поэтому Будапешт выступает против передачи оружия киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия пообещала не допустить энергетические санкций против РФ.

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