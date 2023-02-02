Шоу-бизнес меняется: Лина Арифулина назвала самых популярных артистов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 086

Лина Арифулина назвала Билана и Коку топовыми артистами

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Начало спецоперации ознаменовалось не только защитой людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам киевского режима, но и кардинальными изменениями в жизни знаменитостей.

Спецоперация по защите Донбасса, которая началась почти год назад, внесла свои определенные коррективы в российский шоу-бизнес. Теперь на пьедестале не увидеть любимую долгие десятилетия Аллу Пугачеву, Лайму Вайкуле и многих других звезд. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru продюсер и режиссер Лина Арифулина назвала имена тех, кто теперь занимает верхние строчки музыкальных рейтингов.

«Вы знаете, из тех, кто постарше, это Дима Билан. Он остается для меня тем барометром фирменности, артистизма, поддержания верности своему стилю. Из молодых — Клава Кока. Я ее обожаю. Это прекрасная, очень интересная певица. И, конечно, Zivеrt — по голосу, по наполнению. На пятки может наступить Егор Шип. Я его тоже очень люблю», — заявила Арифулина на презентации многосерийного байопика «Раневская».

К слову, Арифулина в шоу-бизнесе уже более 20 лет. В начале нулевых она была директором популярного музыкального проекта «Фабрика звезд». На ее глазах свою творческую карьеру начинало немало известных сейчас исполнителей. Среди них: Полина Гагарина, Тимати, Виктория Дайнеко, Прохор Шаляпин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каком воровстве поймали бежавшую из России Светлану Лободу.

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