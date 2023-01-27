«А может к черту любовь?» — Светлану Лободу поймали на воровстве

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Полина Долгова
Полина Долгова 38

На Светлану Лободу подали иск за авторство песни «К черту любовь»

«А может к черту любовь?» — Светлану Лободу поймали на воровстве

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Автор хита «К черту любовь» Олег Влади требует с певицы 500 тысяч рублей за моральный ущерб.

Иск на Лободу подал автор хита «К черту любовь» Олег Влади, заявление поступило в Арбитражный суд Московской области. Композитор требует с Лободы компенсацию за моральный ущерб в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщает издание KP.RU.

Светлана Лобода отреклась от России с началом военных действий на Украине и сейчас гастролирует по Европе. Дело в том, что еще до Нового года, автор хита «К черту любовь» и других песен легенд шоу-бизнеса, обращался в Суд по интеллектуальным правам с требованием удалить запись концерта с одной из медиаплатформ. Тогда ответчиками выступили: сама Лобода и онлайн-кинотеатр.

Однако музыканту отказали в иске. Ему дали совет обратиться в другую инстанцию, что Олег и сделал.

Несмотря на отъезд певицы, отвечать за нарушение прав придется теперь только ей.

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Звездный адвокат Андрей Алешкин дал комментарий насчет иска и отметил, что в процессе даже необязательно появление адвокатов или представителей певицы. Суд сможет принять решение и без них.

«Однако, действовать оно будет лишь на территории Российской Федерации. Таким образом, если автор хочет запретить артистке исполнять свою песню, то за рубежом Лобода не обязана будет выполнять это требование», — комментирует Андрей Алешкин.

Также если суд встанет на сторону истца и обяжет Лободу выплатить полмиллиона, она должна будет выполнить требование, иначе приставы могут заблокировать счета и забрать имущество певицы в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бардаш рассекретил жизненные принципы Светланы Лободы.

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