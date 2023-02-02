Прямая трансляция парада, посвященного 80-летию освобождения Сталинграда
Ровно 80 лет войска Красной армии разгромили фашистов и водрузили Знамя Победы.
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА.
Сегодня в Волгограде проходит большое торжественное мероприятие — парад, посвященный годовщине победы в Сталинградской битве. Он начался в 10:00 по моковскому времени, на площади Павших Борцов.
Место проведения парада несет в себе особый символизм. Это не просто главная площадь города, 80 лет назад именно здесь войска Красной армии под командованием генерал-полковника Константина Рокоссовского разгромили националистические войска и водрузили Знамя Победы. Площадь назвали в честь бойцов, которые пожертвовали собой за свободу Сталинграда. Теперь они покоятся в братской могиле.
Известно, что на параде появятся около 1200 человек, мероприятие откроет почетный караул, на нем маршем пройдут военнослужащие Волгоградского территориального гарнизона, кадеты и члены патриотических движений, курсанты местных военных вузов, сотрудники силовых ведомств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волгограду на время вернули историческое название.
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