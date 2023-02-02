«Госуслуги» приостановили прием заявлений на новые загранпаспорта

Приостановлен прием заявлений на загранпаспорта нового образца на «Госуслугах» со 2 февраля. В сообщении на сайте сказано, что ситуация продлится до второй половины следующего месяца, это связано с техническими проблемами акционерного общества «Гознак».

Отмечается, что, если человек уже сделал запрос на портале, тогда он должен дождаться ответа с инструкцией к дальнейшим действиям от ведомства. Если же пользователь обращался другим способом, тогда необходимо связаться с подразделением по вопросам миграции по месту подачи заявки

«Гознак» прокомментировал, что речь идет о перенастройке производителем оборудования, на котором изготавливаются чипы для будущих паспортов. Кроме того, оптимизируется технологический процесс для соответствия спросу, который возрастет в будущем. Ритмичность производства планируется наладить в течение месяца после перенастройки.

В августе прошлого года консульства России временно прекратили прием заявлений на на выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия десять лет из-за переформатирования электронного носителя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла консульская сессия посольства РФ по вопросам выдачи загранпаспортов.