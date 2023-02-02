Лавров объяснил, как Россия ответит на поставки дальнобойного оружия Украине
Лавров: Россия стремится отодвинуть ВСУ от своих границ
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Конфликт нарастает, считает дипломат. Ведь начиналось все с поставок западных касок.
Россия старается отодвинуть войска Украины на безопасное расстояние. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» и РИА Новости.
По его словам, РФ в данный момент стремится отодвинуть артиллерию ВСУ на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий.
«Чем дальнобойное оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной», — заявил Лавров.
Также глава МИД добавил, что поставки оружия Украине от Запада приводят к эскалации конфликта, которая «нарастает как снежный ком». Лавров заметил, что начиналось все вообще с иностранных касок для военных Украины, а теперь говорят о целых самолетах.
«Канцлер Германии Олаф Шольц клянется, что никогда этого не будет, но он тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро», — заключил дипломат.
До этого стало известно, что Соединенные Штаты собираются поставлять Украине ракеты большой дальности. Они, возможно, будут включены в новый пакет так называемой «военной помощи» США Украине на два миллиарда 200 миллионов долларов.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале 2022 года. Вооруженными силами РФ освобожден ряд территорий.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Запад не может отказать требованиям Киева.
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