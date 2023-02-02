«Вырастили монстра»: почему Запад не может отказать требованиям Киева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 838

Политолог Мезюхо: Запад боится отказывать Украине в помощи из-за медийного осуждения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Стрингер; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Европа и США делают вид, что воспитывают своего ребенка. Но общественность прекрасно понимает, что он приемный.

Запад не может отказать требованиям Укрианы. Главную причину такого положения дел в интервью 5-tv.ru назвал политолог Иван Мезюхо. Эксперт подчеркнул, что англосаксы сами вскормили наглого монстра, и как хорошие родители удовлетворяют растущие запросы своего чада.

Специалист сообщил, что мольбы Владимира Зеленского начинают раздражать общественность. Политической элите запада надо как-то объяснять нации, почему они и их партнеры ставят интересы Киева выше собственных.

«Кто главный в этих отношениях — Зеленский или Запад? Или Зеленский неприкасаемая фигура, которую нельзя критиковать, поэтому он может требовать столько оружия, сколько захочет? Запад сам себя информационно и медийно загнал в эту ловушку», — прокомментировал политолог.

По словам эксперта, Запад не отказывает, но и в полной мере не удовлетворяет просьбы Незалежной. Связано с это с тем, что отказ в помощи может стать общественно наказуем, ведь Украина предстает как жертва на мировой арене.

«Они сами вырастили этого монстра в виде президента Украины. Это их дите, и это дите ведет себя несколько по-детски. Он ведет себя так, как ему позволили себя вести», — объяснил Мезюхо.

В заключение политолог добавил, что наглее Зеленского может быть только его окружение. Стоит вспомнить Антона Геращенко, который предлагает обменять недавно полученные дорогостоящие американские танки Abrams на 400 тысяч беспилотников-камикадзе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассматривают поставку нового пакета военной помощи на Украину.

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