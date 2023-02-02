«Дома хорошо, а в гостях -лучше»: большинство иностранных компаний остались в РФ

Эфирная новость 34

Несмотря на громкие заявления об уходе, иностранный бизнес, по сути, остался в России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Большинство иностранных компаний остались в России. Покинули наш рынок в прошлом году только 9% из почти полутора тысяч западных компаний. Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовали швейцарские эксперты.

Они отмечают, что предприниматели быстро поняли, что уходить невыгодно. Выходит, что экономика победила политику. Среди западных компаний, которые остались, больше всего немецких — почти 20%. На втором месте американский бизнес, а на третьем — японский.

-1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.04
-0.08 76.96
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:18
Жена Игоря Николаева раскрыла детали госпитализации певца: «Мы испугались»
18:02
Питаться людьми? Уфолог раскрыл тайну нахождения инопланетян на Земле
17:58
Рогозин: Четыре робота «Маркер» прибыли в зону спецоперации
17:53
Прекратите издевательства: МИД Украины потребовал защиты Саакашвили
17:48
Энергетика плохая: политолог сравнил с блефом передачу ядерного оружия Киеву
17:41
«Дома хорошо, а в гостях -лучше»: большинство иностранных компаний остались в РФ

Сейчас читают

Иммунолог назвал главные ошибки россиян при лечении гриппа и ОРВИ
На Новодевичьем кладбище со скандалом снесли памятник Волчек
Самые нестандартные инвестиции: куда опасно вкладывать деньги новичкам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023