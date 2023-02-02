Бориса Щербакова повторно госпитализировали в реанимацию

Стало известно, что народного артиста Бориса Щербакова повторного госпитализировали в больницу. Предварительно актеру установили диагноз нестабильная стенокардия и расположили в кардиореанимации. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Накануне Щербакову уже приходилось обращаться за помощью к медикам, однако в больнице он подписал отказ от госпитализации. Утром артисту снова стало плохо, но ехать в больницу он снова отказался. Во второй половине дня его все же пришлось забрать, предположительно, с коронарным синдромом.

Коронарный синдром появляется при сужении артерий и нарушении кровообращения миокарда. Частыми симптомами являются сильная боль в области груди, затруднение дыхания, головокружение и потоотделение.

Сообщается, что сейчас 73-летний Щербаков находится в состоянии средней тяжести. Из реанимации, куда его доставили первым делом, он был переведен в терапевтическое отделение. Точный диагноз устанавливается.

Ранее 5-tv.ru писал, на что жаловался Борис Щербаков.