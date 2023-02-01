Появились подробности о состоянии заболевшего Щербакова

Петербургский театр отменил спектакли с участием знаменитого актера на неопределенное время.

Стало известно о состоянии народного артиста Бориса Щербакова. 1 февраля ему пришлось вызвать скорую из-за боли в груди и тяжести при дыхании. Об этом сообщил источник 5-v.ru.

Актера доставили в больницу для установления диагноза. Отрицательные тесты показали, что Щербаков не болен коронавирусом. От госпитализации для дальнейшего лечения в больнице 73-летний артист отказался.

Ранее появилась информация, что Щербакова госпитализировали прямо во время репетиции в выборгском дворце культуры. Однако директор театра Елена Потылицына опровергла новость. По словам коллеги, 73-летняя знаменитость должен был приехать в Санк-Петербург на «Сапсане», однако до поезда он добраться не успел и почувствовал недомогание в Москве.

ДК «Выборгский» отменил спектакли с Борисом Щербаковым на неопределенный срок в связи с болезнью артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о госпитализации отца короля российского шоу-бизнеса Бедроса Киркорова.