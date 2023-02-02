В Кремле отреагировали на известие о приостановке выдачи загранпаспортов

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Настя Бурдыга
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Песков объяснил приостановку работы над загранпаспортами с чипами «техническими проблемами»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Граждане РФ пока что не могут подать заявление на получение загранпаспорта нового образца, рассчитанного на десять лет, но им по-прежнему доступны обычные документы.

На портале «Госуслуги» сообщили о временной приостановке выпуска загранпаспортов с чипами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал случившееся с техническим аспектом. В качестве альтернативы он предложил оформлять россиянам загранпаспорта обычного формата.

«Вы сами ответили на свой вопрос, наверняка, какие-то просто технические проблемы. Будьте проще и используйте обычные паспорта», — сказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента Известий.

Особенность паспортов нового образца заключается в наличии чипа — электронного носителя информации. Также они действуют на протяжении десяти лет, а старые — пять. На портале «Госуслуги» сообщается, что эта услуга будет недоступна до второй половины марта.

Ранее 5-tv.ru разъяснил, что делать россиянам, которые уже подали заявление на получение загранпаспорта нового образца, но не успели его получить. Если человек сделал запрос на портале госуслуг, то ему придет подробная инструкция к дальнейшим действиям. В ином случае, ему необходимо связаться с подразделением по вопросам миграции по месту подачи заявления.

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