Опубликовано видео с места ДТП со школьным автобусом в Сахалинской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП с автобусом в Сахалинской области

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; СУ СК РФ по Сахалинской области; 5-tv.ru

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Пока виновник аварии неизвестен, однако на дороге обнаружен снежный накат, а вот мог ли он стать причиной произошедшего, предстоит разобраться.

Опубликовано видео с места ДТП со школьным автобусом в Сахалинской области. Кадры предоставлены региональным Следственным комитетом. По предварительной версии происшествия, водитель легковушки, двигаясь по трассе «Южно-Сахалинск-Холмск», не справившись с управлением, выскочил на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом, где находились 11 детей.

Опубликовано видео с места ДТП со школьным автобусом в Сахалинской области

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Telegram / УГИБДД Сахалинской области

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Telegram / УГИБДД Сахалинской области

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Telegram / УГИБДД Сахалинской области

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Telegram / УГИБДД Сахалинской области

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Telegram / УГИБДД Сахалинской области

После столкновения бензовоз, движущийся на восток, врезался в легковушку, повредив дорожное ограждение. А еще один бензовоз, ехавший на запад, наехал на тот, что двигался в восточном направлении.

Восемь пострадавших детей, а также водитель и пассажир авто госпитализированы. Уточняется, что дети не были пристегнуты. На месте ДТП обнаружен снежный накат.

О массовой аварии стало известно некоторое время назад. Сообщалось, что дети находились на волоске от смерти, от удара у автобуса вылетели стекла. Кроме того, был риск разлива топлива с последующим взрывом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как произошло ДТП в Сочи.

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