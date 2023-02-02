Пять человек пострадали в жестком ДТП с автобусом в Сочи

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Детали случившегося уточняются. Названа предварительная версия ЧП.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Серьезная авария произошла в Сочи. В результате ДТП пострадали пять человек. Водитель иномарки не справился с управлением: машина выскочила на встречную полосу и протаранила рейсовый автобус.

От удара владелец легковушки и его пассажир оказались заблокированы в салоне. Позже их отвезли в больницу с тяжелыми травмами. В автобусе помощь врачей понадобилась водителю и двоим пассажирам.

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