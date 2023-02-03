«Нашли ВИЧ»: как Ираклий Пирцхалава попал на «Фабрику»

Селебрити вспомнил, что мог не попасть на телепроект. Получается, его направила сама судьба?

Из-за теста на вид иммунодефицита человека (ВИЧ) во второй сезон шоу «Фабрика звезд» попал певец Ираклий Пирцхалава. Знаменитость рассказал подробности произошедшего с ним случая в интервью Яне Чуриковой. Исполнитель уточнил, что изначально его участие в проекте забраковал продюсер Максим Фадеев, и даже успешно пройденные отборочные туры не сыграли должной роли. Однако у одного из претендентов на диспансеризации нашли ВИЧ, поэтому организаторам срочно пришлось звонить Ираклию.

«Мне звонят, говорят, мол, я попадаю в дом, надо ехать на диспансеризацию. За секунду необходимо было решить. Я рискнул и пошел. Никто не знал, только мама, даже девушка не знала», — пояснил Пирцхалава.

Выяснилось, что он мог попасть и в первый сезон, но тогда мужчина еще не думал о ТВ, несмотря на то, что у него был опыт участия в поп-группе «Тет-а-тет». Звезда не верил, что пройдет кастинг, хотя преподаватель по вокалу звал его участвовать.

«Казался себе старым, думал, что все позади. Сейчас вспоминаю — думаю, каким был идиотом!» — сказал певец.

Пирцхалаве сопутствовала сама госпожа удача, поскольку еще на отборочном этапе, когда надо было себя показать, ему заявили, что его знают, и ничего проходить не нужно.

«Я пришел на финал — все красивые, молодые — стоит Темникова-красотка, Гагарина-малюська, школьница. И я такой ветеран. Не понимал, как я дошел», — признался селебрити.

Второй сезон шоу «Фабрика звезд» вышел на экраны в 2003 году на одном из федеральных каналов. После дебюта оно приобрело широкую популярность.

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