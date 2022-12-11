Участницы «Фабрики» не говорят о принявшей ислам Марии Алалыкиной

Бывшая солистка популярной группы несколько лет назад пропала из поля зрения поклонников и журналистов.

Мария Алалыкина стала популярной после шоу «Фабрика звезд», где она была одной из участниц группы «Фабрика». Воспитанная и интеллигентная Маша привлекла внимание продюсера шоу Игоря Матвиенко.

После его окончания певица продержалась в «Фабрике» еще несколько месяцев, но вдруг заявила об уходе из группы. Вокруг ее имени на фоне внезапного ухода появилось много слухов.

«Мы договорились с девочками из „Фабрики“, когда встречаемся, не обсуждаем Машу Алалыкину. Они не знают, да и Маша сама не знает, почему она ушла», — заявила Яна Чурикова во время эфира своего шоу на Youtube.

Поклонники до сих пор гадают, что стало причиной ухода из шоу-бизнеса Марии Алалыкиной. По информации родственников и СМИ, экс-звезда «Фабрики звезд» приняла ислам, переехала с мужем в Дагестан и общается только с близкими друзьями и семьей. Кстати, зовут ее теперь не Маша, а Марьям. В свободное время она занимается переводом с арабского и других языков.

После того как Мария Алалыкина покинула «Фабрику», коллектив решил не искать ей замену. Девушки гастролировали на протяжении долгих лет втроем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало со звездами первой «Фабрики звезд».