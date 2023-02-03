Лишний вес провоцирует развитие рака: миф или правда

В Минздраве рассказали, кто находится в зоне риска и как предотвратить трагедию.

Среди онкозаболеваний в России распространены: рак толстой и прямой кишки. Эти формы рака связаны с ожирением и избыточным весом. Об этом сообщает директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Иван Стилиди газете «Известия».

«По данным различных популяционных исследований, ожирение повышает риск развития целого ряда онкологических заболеваний, включая колоректальный рак, рак молочной железы, тела матки, поджелудочной железы. Степень повышения риска варьирует от 30 до 70%, по данным разных авторов», — отметил врач.

Стилиди объяснил, как работает механизм избытка жировой клетчатки, которая приводит к развитию рака. У пациентов с лишним весом нарушена выработка биологически активных веществ и цитокинов, в крови повышается интерлейкин-6, фактор некроза опухоли альфа и других молекул. Ученые считают, что наиболее существенным становится — нарушение сигнального пути инсулиноподобного фактора роста.

«Также у пациентов с ожирением нарушается состав микрофлоры кишечника, которой ученые приписывают все большую роль в развитии одного из самых распространенных онкологических заболеваний — рака толстой кишки», — добавил онколог.

Врач подчеркнул, что борьба с избыточным весом — «в зоне личной ответственности каждого».

Также Иван Стилиди отметил, что рак легкого остается главным убийцей и в мире, и в России, хотя заболеваемость им у мужчин снижается, а число молодых женщин среди пациентов с раком легкого увеличилось. Отчасти это может выступать непрямым доказательством того, что женщины стали курить больше.

«Это во всем мире так: распространенность курения у мужчин и женщин всегда шла в разных направлениях. Вероятно, это как-то связано с модой на курение — к тому моменту, когда мужчины уже понимали, что надо бросать, женщины только приобщались к курению», — говорит врач.

Ранее 5-tv.ru писал, как распознать рак у ребенка на ранних стадиях: ТОП главных признаков.