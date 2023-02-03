Как распознать рак у ребенка на ранних стадиях: ТОП главных признаков

Родителям следует внимательно следить за здоровьем чада, ведь громкие истерики могут указывать вовсе не на скверный характер.

Онкологические заболевания у детей встречаются редко, однако не исключены. В детском возрасте может появиться до десяти видов рака. Об этом сообщил онколог Михаил Мяснянкин в беседе с 5-tv.ru. По его словам, вероятными причинами страшного недуга являются генетические аномалии, врожденные патологии и негативное влияние внешней среды.

«Также к причинам относят курение родителей, облучения, высокие температуры во время беременности. На развитие заболевания может повлиять родовая травма, а также хронические воспалительные процессы и инфекции», — сказал эксперт.

Врач отметил, что родители обязаны следить за самочувствием и поведением своих детей. Если есть какое-то нарушение, то найти причину этого. По словам специалиста, у всех детей примерно одинаковые симптомы при онкологии.

«Плаксивость, капризность, бледность кожных покровов, повышение температуры, плохой сон, потеря аппетита. Все это должно насторожить родителей», — подчеркнул Мяснянкин.

Если у юного наследника появятся подобные симптомы, то родителям стоит забить тревогу и обратиться к медикам. Следует выполнить ультразвуковое исследование органов брюшной полости, посетить педиатра и кардиолога. Когда у ребенка есть какие-то заболевания, сопутствующие патологии, важно стоять на учете у врачей.

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