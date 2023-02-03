Дважды два: Нонна Гришаева разом превратилась в бабушку четверых внучек

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 112

Актриса Нонна Гришаева заявила о появлении у нее сразу четверых внучек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; ВКонтакте / wall720000861_346; 5-tv.ru

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Знаменитая красавица не может поверить, что ее давняя мечта сбылась. Справится ли она с новой ролью?

Актриса Нонна Гришаева очень мечтала стать бабушкой. Сейчас она замужем за коллегой по цеху Александром Нестеровым, у них есть общий сын 16-летний Илья. Еще у звезды взрослая дочка от первого брака — 26-летняя Анастасия. Правда, красавица пока не спешит заводить наследников, поэтому мама осталась ни с чем.

Несмотря на это, знаменитости все-таки удалось стать бабушкой целых четыре раза. Правда, не в реальной жизни, а на экране. Красавица вернулась в известный сериал «Папины дочки», где по сюжету является мамой пятерых дочерей. У ее сериальной героине есть четыре внучки, чем артистка с радостью поделилась с поклонниками. Гришаева показала на видео маленьких принцесс и счастливо отметила, что наконец-то ее мечта обзавестись внуками — сбылась. Пусть и не по-настоящему.

«Это мой любимый зять, а вот тут мы живем теперь, все изменилось… А вот девочки. Вот самая маленькая — Пуговка дубль два… В общем, у меня теперь такое количество внучек, что пусть не в жизни, так хоть на съемочной площадке я стала четырежды бабушкой», — с улыбкой рассказала 51-летняя брюнетка.

В кадре появились маленькие героини, которые сыграют внучек Нонны Валентиновны, актер Филипп Бледный и несколько человек из съемочной площадки. На видео звезда показала атмосферу дома — это уютная квартира, в которой могла бы поместиться большая, дружная семья, как это задумано по ситкому.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зритель увидит в продолжении «Папиных дочек».

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