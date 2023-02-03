«Магия превращается в проклятье»: как Лолита влияет на своих партнеров?

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Полина Долгова
Полина Долгова 44

Таролог рассказала, что Лолита может управлять энергиями своих партнеров

«Магия превращается в проклятье»: как Лолита влияет на своих партнеров?

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Таролог Сирена считает, что кавалерам находиться рядом с певицей «одновременно прекрасно и страшно».

Таролог Сирена рассказала, почему Лолите Милявской так трудно выстраивать отношения. Как оказалось, дело не в характере певицы, а в ее возлюбленных, которые в определенный момент начинают пользоваться благами артистки. Об этом сообщает издание Passion.ru.

Сирена указала, что Лолита — императрица, призвание которой править через любовь к своему делу и через наслаждение взращивать результаты. Иначе говоря, если артистка находит человека, в которого по-настоящему начинает верить, удача начинает подстерегать его буквально на каждом повороте.

«Если она в кого-то верит этому человеку максимально крупно начинает везти и тут важно чтобы человек рядом осознавал это иначе вся магия превращается в проклятье», — поясняет эксперт по картам Таро.

Однако, если возлюбленный Лолиты начинает думать, что он достиг всего сам, и ее заслуг тут нет, то автоматически запускается режим возврата энергии. И он теряет все, что приобрел.

«Именно поэтому рядом с такой женщиной находится одновременно прекрасно и страшно», — заключила таролог.

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Лолита Милявская была замужем пять раз. После очередного развода она решила больше не говорить о своей личной жизни, хотя в конце прошлого года в медийное поле просочилась информация, что у Лолиты закрутился роман с поклонником, который долгое время добивался ее внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Лолита жалеет о шикарной недвижимости в Москве.

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