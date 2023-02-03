Почему квартира Моисеева в Юрмале может достаться Пугачевой

Алла Пугачева может стать законной наследницей ее покойного друга и музыканта Бориса Моисеева. Не исключено, что ей достанется квартира артиста в Юрмале. На это надеется родной брат артиста Маркс Толкач, который сейчас пытается восстановить юридическую справедливость с помощью адвоката.

Дело в том, что Борис не планировал оставлять эту квартиру своему покойному директору Сергею Гороху. Публично он заявлял, что подарит ее дочери Пугачевой — Кристине Орбакайте, с которой его тоже связывали теплые отношения. Общественность и даже родной брат музыканта не сомневались — он уже сделал при жизни добрый жест. Но, как оказалось, не в пользу своих близких друзей, Пугачевой и Орбакайте.

«Горох всем говорит, что мой брат завещал всю свою недвижимость ему. Даже квартиру в Юрмале, которую Боря обещал оставить Кристине Орбакайте», — цитирует Толкача KP.RU.

Но в итоге, считает родственник артиста, получилась некрасивая история. И роскошная квартира Моисеева в Москве, и недвижимость за границей — ничего из этого не досталось никому, кроме Гороха. С учетом того, что певец давал обещание, все это выглядит странно.

«Я считаю, что квартира должна достаться семье Пугачевой, которая все эти годы помогала брату. Так будет справедливо», — не сомневается Толкач.

Кроме того, брат артиста и себя не хочет обижать в истории с наследством. По его словам, еще в 2017 году, в программе Леры Кудрявцевой, Борис обещал завещать свое имущество именно ему. Но планы изменились. Со временем артист совсем перестал выходить на связь с родственником — его телефон был отключен, а Горох по своему номеру не отвечал. И даже о смерти ничего не сообщил. Потому Толкач считает правильным разобраться в ситуации. И для начала — ознакомиться с завещанием Бориса Бориса Моисеева.

Борис Моисеев скончался 27 сентября после очередного инсульта, ему было 68 лет. Последнее пристанище артист нашел на Троекуровском кладбище, где похоронены и другие знаменитости страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о деталях смерти звезды «Универа» Сергея Корсика.