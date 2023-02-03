«Он позвонил в последний раз»: раскрыты детали смерти звезды «Универа» Сергея Корсика

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35

В последние месяцы к умершей звезде «Универа» Корсику никто не приходил

«Он позвонил в последний раз»: раскрыты детали смерти звезды «Универа» Сергея Корсика

Фото: ВКонтакте / idsi_bez

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Единственный друг знаменитого артиста сообщил, какими были его последние слова.

Актер Сергей Корсик скончался на 31-м году жизни от пневмонии, трагедия случилась в одной из Московских больниц. Российским зрителям артист был известен по ролям в сериалах «Ранетки» и «Универ». О его смерти сообщило издание ИА REGNUM, со ссылкой на источник в здравоохранении.

Известно, что знаменитость скончался еще 16 января, однако информация о его смерти появилась только сейчас. Четыре месяца Корсик лежал в больнице, лечился от двусторонней пневмонии.

Перед госпитализацией звезда жаловался на сильный кашель, медики на скорой поставили ему предварительный диагноз — бронхит. Однако после у него нашли тяжелую пневмонию с подозрением на туберкулез. Сергею сделали тест на коронавирус, но он был отрицательным.

«Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге. <…> Накануне смерти он позвонил мне последний раз и просил не навещать его и не привозить продукты. Он сказал, что его переводят в реанимацию и что он перезвонит позже», — сообщил друг пациента Николай о последних словах артиста.

Приятель знаменитости подчеркнул, что за все четыре месяца пребывания Сергея в медучреждении — к нему никто не приходил, кроме Николая. Актер очень не хотел беспокоить знакомых своими проблемами, почти никому не сообщал о тяжелом состоянии.

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